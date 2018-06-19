Türkiye’nin başına geçti
6,4 milyar Euro’luk satışı, 50 binden fazla çalışanı ve 150 ülkede gösterdiği faaliyetleriyle ThyssenKrupp Asansör, dünyanın önde gelen asansör şirketlerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Almanya merkezli ThyssenKrupp Asansör’ün Türkiye ofisinin genel müdürlüğü görevine İsmail Polat getirildi. Polat, 2015 yılından bu yana ThyssenKrupp Asansör Türkiye Operasyon Direktörü olarak görev yapmaktaydı.
Almanya’da doğan ve tüm eğitim dönemi boyunca bu ülkede yaşayan Polat, inşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında çift ana dalda diplomaya sahip bulunuyor.
ThyssenKrupp Asansör bünyesinde çalışmaya 2007 yılında başlayan Polat, Türkiye’den önce Mısır, Polonya, İsviçre ve Almanya’da çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?