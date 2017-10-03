TÜV SÜD Türkiye’nin başına geldi

Ekim 3, 2017 0 Yorum 70 Okunma
TÜV SÜD Türkiye’nin başına geldi

TÜV SÜD test, muayene, denetim, belgelendirme, eğitim ve bilgilendirme hizmetleri konusunda uzmanlaşan bir Alman şirketi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

TÜV SÜD Türkiye, şirketin üst düzey yönetim kademesi de dâhil olmak üzere tüm birimler genelinde 2016 yılından bu yana sürdürdüğü yeniden yapılanma çalışmalarını tamamladı.

Bu kapsamda TÜV SÜD’ün Türkiye CEO’su Emre Büyükkalfa oldu.

Büyükkalfa, son olarak Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridegepoint ortaklığı olan TÜVTÜRK’te operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.



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