U.N. Ro-Ro yönetiminde bayrak değişimi
Denizcilik sektöründeki sorunlara rağmen 2017 yılını yatırım yılı ilan eden U.N. Ro-Ro’nun CEO’su değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye-Avrupa arasında Ro-Ro gemileriyle intermodal taşımacılık yapan U.N. Ro-Ro İşletmeleri’nde CEO’luk görevini üstlenen Sedat Gümüşoğlu, koltuğunu lojistik sektörünün deneyimli yöneticilerinden Selçuk Boztepe’ye bıraktı.
2003-2004 yıllarında Deutsche Post DHL Group’un Avrupa’daki entegrasyon projelerinde yöneticilik görevini üstlenen Selçuk Boztepe, görevi süresince satış ekipleri entegrasyonu, ciro yönetimi ve Avrupa satış programı gibi projeleri gerçekleştirdi.
Kısa bir süre önce Ulusoy Denizcilik’i satın alan U.N. Ro-Ro, Boztepe’nin başa geçmesinin ardından 2017 yılında yatırımlarına devam edecek.
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