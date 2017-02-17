UCB Pharma Türkiye’den Belçika’ya iki atama

Şubat 17, 2017 0 Yorum 88 Okunma
UCB Pharma Türkiye’den Belçika’ya iki atama

Özellikle yabancı ilaç şirketleri sık sık yurtdışına Türkiye’den yönetici gönderiyor.

Nöroloji ve immünoloji alanlarında çözümler sunan Belçika kökenli biyoteknoloji şirketi UCB Pharma, Türkiye’den global pozisyona iki atama gerçekleştirdi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Bu kapsamda, Ayşe Sever Yeni İlaçlardan Sorumlu Finans Direktörü (New Meds CFO) olarak, Elvan Akalın ise Teknoloji Etkinleştirme Kategorisinde Global Satın Alma Müdürü olarak UCB Pharma’nın Belçika’daki genel merkezinde görev alacak.

Akalın, mart ayı itibariyle başlayacak yeni görevinde UCB’nin tüm dünyada ‘/ teknoloji ve dijital ihtiyaçlarının karşılanmasından ve satın almasından sorumlu olacak.



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