UCB Pharma’nın pazarlaması yenilendi
2016’yı 8 milyar dolarlık hacimle kapatması beklenen Türkiye ilaç sektörü, 2015’te yaşadığı küçülmeyi telafi etmeyi başardı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yerli üretime ve AR-GE’ye yönelen endüstrinin 2017’de 9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu büyüme ivmesi ilaç sektörüne insan kaynağı konusunda da hareketlilik getirdi.
Bu konuda ilk adım atan şirketlerden biri UCB Pharma oldu. Şirket, immünoloji ve nöroloji departmanlarına yeni pazarlama müdürleri atadı.
Belçika kökenli UCB Pharma, Nöroloji Hasta Değer Birimi’ne sağlık alanında deneyimli isim Aslı Elgün’ü transfer etti. Elgün, epilepsi alanında gerçekleştirilecek çalışmalara yoğunlaşacak.
Seda Levent Baykara ise UCB Pharma İmmünoloji Hasta Değer Birimi Pazarlama Müdürü görevine atandı.
Baykara yeni görevinde immünoloji kökenli ağır hastalıklar arasında yer alan Romatoid Artrit, Aksiyel Spondilartrit, Crohn Hastalığı ve Psoriatik Artrit’in tedavisinde kullanılan çözümler üzerine yoğunlaşacak.
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