UCB Türkiye’nin başına geldi
Nöroloji ve immünoloji kökenli ağır hastalıkların tedavisi için yenilikçi çözümler sunan Belçikalı biyoteknoloji firması UCB Pharma’da üst düzey bir atama gerçekleştirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye ve Ortadoğu Afrika Pazar Erişim Direktörü Dr. Berna Çağlayan, UCB Pharma Türkiye’nin yeni ülke lideri oldu.
UCB Türkiye’ye 2014 yılında katılan Çağlayan, Türkiye ve Ortadoğu Afrika Bölgesi Pazar Erişim Direktörlüğü görevinde fiyatlandırma, geri ödeme ve resmi ilişkiler yönetimini sürdürüyordu.
Çağlayan, 20 yılı aşkın bir süredir ilaç şirketlerinde medikal, pazarlama, satış ve pazara erişim alanlarında elde ettiği deneyimle öne çıkıyor.
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