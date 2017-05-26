Uğur Okulları’na üst düzey atama
Uğur Okulları, son birkaç yıldır hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin her noktasına yayılma hedefi bulunan Uğur Okulları, büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetimde değişikliğe gitti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Uğur Okulları’nın genel müdürlüğüne Nevzat Kulaberoğlu atandı.
Kulaberoğlu, yeni görevi kapsamında eğitim öğretim, IT, yatırım ve operasyonlar, finans ve pazarlama olmak üzere beş ayrı birime liderlik edecek ve 104 okul, 13 kampüs, yeni açılması hedeflenen 25 yeni kampüs ve toplamda 2 bin 200 kişinin görev aldığı kurumun sorumluluğunu üstlenecek.
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