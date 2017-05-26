Uğur Okulları’na üst düzey atama

Mayıs 26, 2017 0 Yorum 37 Okunma
Uğur Okulları’na üst düzey atama

Uğur Okulları, son birkaç yıldır hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin her noktasına yayılma hedefi bulunan Uğur Okulları, büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetimde değişikliğe gitti.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Uğur Okulları’nın genel müdürlüğüne Nevzat Kulaberoğlu atandı.

Kulaberoğlu, yeni görevi kapsamında eğitim öğretim, IT, yatırım ve operasyonlar, finans ve pazarlama olmak üzere beş ayrı birime liderlik edecek ve 104 okul, 13 kampüs, yeni açılması hedeflenen 25 yeni kampüs ve toplamda 2 bin 200 kişinin görev aldığı kurumun sorumluluğunu üstlenecek.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap