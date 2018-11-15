Ülke başkanlığına atandı
İnsan sağlığının her alanında faaliyet gösteren Sanofi Türkiye’nin ülke başkanı ve yerleşik reçeteli ilaçlar (Rx) genel müdürlüğü pozisyonuna Cem Öztürk atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Sorbonne Üniversitesi MBA yüksek lisans derecesine sahip olan Öztürk, kariyerine 2000 yılında kurumsal pazarlama alanında bankacılık sektöründe başladı.
Sanofi bünyesine 2002 yılında katılan Öztürk, finans alanında çeşitli görevlerde bulundu. 2015 yılında yurtdışı görevlendirmesiyle Bangkok Yerleşik Reçeteli İlaçlar (Rx) Genel Müdürü, Tayland ve Myanmar Ülke Başkanı olarak atandı.
Aralık 2016’da Tayland, Malezya, Singapur, Myanmar ve Brunei’nin de dahil olduğu TMS Çoklu Ülke Organizasyonu’nu (MCO) kuran Öztürk, o tarihten bu yana bünyesinde farklı kültürlerden gelen 750 kişinin çalıştığı bir organizasyona liderlik etti.
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