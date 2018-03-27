Uluslararası pazarlardan sorumlu olacak
Yeni hissedarı ZTE Cooperatief U.A. ile beraber iddiasını artıran Netaş, küresel bir teknoloji markası olma hedefi kapsamında uluslararası pazarlarda daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu doğrultuda şirkette üst düzey bir atama yapıldı. Netaş’ın uluslararası pazarlar genel müdürü Serder Urçar oldu.
Urçar, Netaş’ın dış pazarlardaki satış, proje ve çözüm işlerinden sorumlu olacak. Cezayir, Kazakistan, Azerbaycan ve Fas’ta süregelen tüm operasyonlar da Urçar’ın sorumluluğunda olacak.
Kariyerine Karma Bilgisayar’da başlayan Urçar, Superonline’ın ardından Hewlett-Packard’da üst düzey görevlerde çalıştı. Ardından Index Grup’da dijital dönüşümden sorumlu danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı.
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