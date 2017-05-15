UPT’nin başına geçti
Türkiye’nin en büyük yatırım bankası Aktif Bank’ın iştiraki olan UPT, Türkiye’nin ilk yerli global para transferi ve ödeme platformu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
UPT ile yurtiçine isme, hesaba ve karta, yurtdışına hesaba ve anlaşmalı UPT hizmet noktalarına alıcının ismine anlık olarak TL, USD ve EUR döviz cinsi olarak para gönderilip alınabiliyor.
Yapılan para transferi otomatik olarak banka hesabına veya kredi kartına geçiyor. Yaklaşık yedi yıl önce sektöre adım atan şirket, 2012 yılından bugüne 222 ülkede 400 bin işlem noktasına ulaşmış durumda.
Hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyümesini sürdüren şirketin genel müdürlük koltuğuna Serhan Kavi oturdu. Kavi, İngiltere’de The London College’da MBA yaptı.
Dört yıl İngiltere’de eğitim alanında çalıştıktan sonra 2000-2010 yılları arasında kariyerine Akbank’ta bireysel bankacılık bölümünde devam etti.
2010 yılında Aktif Bank bünyesine katılan Kavi, sırasıyla bireysel pazarlama bölüm müdürü ve perakende bankacılık satış ve iştirakler koordinasyon grubu bölüm başkanı olarak görev yaptı.
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