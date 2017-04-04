Üst yönetimde üç atama
Doğuş Grubu’nun Güney Koreli SK Group ile kurduğu n11.com e-ticaret sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2016’da toplam trafiğini 360 milyondan 655 milyona çıkaran şirket, üye sayısını da 5,8 milyondan 8,2 milyona çıkardı.
Şirket, başarının arkasındaki yönetim ekibinde üst düzey atamalar gerçekleştirdi. Farklı pozisyonlardaki üç direktör genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı pozisyonuna daha önce satış direktörü olarak görev yapmakta olan Örpen Koçak getirildi. İş destek genel müdür yardımcısı pozisyonuna daha önce iş destek ve güvenli yönetim kıdemli direktörü olarak görev yapmakta olan Ozan Akat atandı.
Gelirden sorumlu genel müdür yardımcısı pozisyonuna ise daha önce satış planlama ve destek direktörü olarak görev yapmakta olan Kiho Lee getirildi.
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