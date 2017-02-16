Vaillant Group Türkiye’nin yeni CEO’su oldu
2016 yılında, hükümetin konut satışını özendirmeye yönelik projelerinin etkisiyle inşaat sektörü büyümeye devam etti.
İnşaat sektörünün ivmesiyle büyüyen şirketler de bu gelişmelerden olumlu etkilendi. Vaillant Türkiye de bunlardan biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2016 sonunda 250 milyon TL ciro hedefi koyan Vaillant Group’un son üç yıllık performansının arkasındaki isim Dr. Axel Busch, koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.
Busch’un yerine, 15 yıldır grup içerisinde çeşitli görevlerde bulunan Alper Avdel CEO’luk koltuğuna geçecek. Nisan başında görevi devralmaya hazırlanan Avdel, halihazırda finans ve IT direktörü olarak görev yapıyor.
Avdel, görevi devraldıktan sonra tüm grup aktivitelerinin gerçekleşmesinden sorumlu olacak ve Vaillant Group Türkiye çatısı altındaki Vaillant, DemirDöküm ve Protherm markalarının gelişim çalışmalarını yürütecek.
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