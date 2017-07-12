Vestel Elektronik’te fabrikanın başına geçti
Vestel AR-GE’nin genel müdürü olarak görev yapan Murat Sarpel, Vestel, Elektronik fabrika genel müdürlüğü görevine getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Murat Sarpel’in yeni göreviyle birlikte Vestel AR-GE ve elektronik fabrika genel müdürlüğü aynı yapı altında birleşmiş oldu.
1990 yılında Vestel’de kariyerine başlayan Sarpel, 1990-1997 arasında Vestel Elektronik TV tasarım bölümünde TV tasarım mühendisi, ardından TV proje müdürü, 1997-1998 yılları arasında ise bilgi teknolojileri üzerine Vestel Elektronik tasarım grup müdürü olarak çalıştı.
1998’de Silikon Vadisi’nde bilgi teknolojileri üzerine çalışarak Vestel USA’yı kurmak üzere görevlendirildi. 20012005 yılları arasında Türkiye’ye dönerek Vestel Komünikasyon AR-GE genel müdür yardımcılığı görevinde bulundu.
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