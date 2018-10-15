Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi CEO’su oldu
Serpil Timuray, son yıllarda özellikle Vodafone Grubu’nda aldığı global pozisyonlarla adından söz ettiriyor. Ocak 2014’ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu’nda yer alan Serpil Timuray, Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’luğuna atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Timuray, yeni görevinde de Vodafone Grubu CEO’suna doğrudan bağlı olarak Dünya İcra Kurulu’nda yer almaya ve grubun Londra’daki genel merkezinde çalışmaya devam edecek.
Timuray’ın Vodafone Avrupa Bölge CEO’luğuna getirilmesi ile eşzamanlı olarak, Vodafone AMAP (Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik) Bölgesi’ne raporlayan Vodafone Türkiye de Vodafone Avrupa Bölgesi’ne dahil oldu.
Timuray, Vodafone Türkiye’nin yönetim kurulu başkanlığı sorumluluğunu da sürdürecek. Timuray, yeni görevinden önce üstlendiği Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanlığı döneminde birçok global lansmana liderlik yaptı.
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