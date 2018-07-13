Vodafone Türkiye’de üst düzey atamalar
Vodafone Türkiye İcra Kurulu’nda iki atama gerçekleşti. Bülent Bayram insan kaynaklarından, Özgür Tokgöz Altun da finanstan sorumlu icra kurulu başkan yardımcısı olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son olarak Hürriyet’te Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Özgür Tokgöz Altun, bu görevi sırasında Hürriyet ve iştiraklerinin stratejik planlama, bütçe tahmin ve planlama, satın alma, nakit akış yönetimi, raporlama ve konsolidasyon, yatırımcı ilişkileri ve idariişlerinden sorumlu oldu.
Hürriyet’ten önce 16 yıllık telekom sektör tecrübesi olan Altun, 2012-2016 yılları arasında yöneticilik yaptı.
Bülent Bayram ise 2012 yılında yetenek ve yetkinlik geliştirme direktörü olarak Vodafone Türkiye ailesine katılmadan önce, Danone Türkiye Baby Nutrition’da insan kaynakları direktörü olarak görev aldı.
Bayram, bundan önce de ABD’de bulunan The Dannon Company’de ve Danone Fransa’da çalıştı.
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