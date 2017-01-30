Vodafone’da yapılanma devam ediyor
Vodafone Türkiye, 2016’nın son aylarında üst yönetiminde yeniden yapılanma sürecine girdi. Gökhan Öğüt’ün istifası sonrasında Vodafone Türkiye CEO’su olarak Colman Deegan atanırken, Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su Serpil Timuray ise yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu yapılanmanın yeni bir adımı da geçtiğimiz hafta atıldı. Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Engin Aksoy getirildi. Aksoy, Vodafone Türkiye’nin tüm bireysel pazarlama faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek.
Vodafone Türkiye’ye 2008 yılında katılan Engin Aksoy, ‘Yarına Hazırım Platformu’nun ve ‘Dijitalleşme Endeksi’nin hayata geçirilmesi, ‘Akıllı Şehirler’ konseptiyle Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük edilmesi gibi birçok projeye liderlik etti.
Bu arada Engin Aksoy’un bıraktığı Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise aynı zamanda Ticari Operasyonlar İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sinan Kızıldağ vekaleten üstlendi.
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