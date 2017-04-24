Volvo Car’da bir ilke imza attı
İsveçli Volvo, 2010 yılında Çinli Geely tarafından satın alındıktan sonra yatırımlarını artırırken yeni bir strateji benimsedi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, ‘güvenli’ araç imajından sıyrılıp tüm dünyada ‘lüks’ marka olma yönünü öne çıkarma kararı aldı. Türkiye’deki büyüme ivmesini hızlandırmak isteyen şirket, hem Volvo’yu hem de Türkiye’yi iyi tanıyan bir ismi genel müdür olarak atadı.
Volvo Car Turkey’in yeni genel müdürü, yaklaşık 20 yıldır şirket bünyesinde çalışan Sabri Sözen oldu. Böylece Volvo Car Turkey genel müdürü olarak atanan ilk Türk olan Sözen, satış sonrası hizmetler ve yetkili satıcı geliştirme konularında uzman bir isim.
Kariyer yolculuğuna 1993 yılında başladı ve İhlas Tarsan, Ulusoy Otomotiv, Konvekta’da görev aldıktan sonra 1997 yılında Volvo Car Turkey ailesine dahil oldu.
Sözen, 1997’den itibaren garanti danışmanlığı, yedek parça müdürlüğü, servis müdürlüğü, satış sonrası hizmetler müdürlüğü gibi pek çok farklı alanda görev aldı.
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