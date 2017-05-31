Yandex Türkiye’ye satış direktörü
Rusya’nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Yandex, Türkiye’deki operasyonunu ve insan kaynağını genişletmeye devam ediyor. Yandex Türkiye’de yeni bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Teknoloji şirketlerinde önemli deneyimleri bulunan Doğan Balamir Nazlıca, Yandex Türkiye’nin satış direktörü oldu. Nazlıca, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun.
2007-2011 yılları arasında Fransa merkezli kurumsal ve yatırım bankacılığı şirketi Societe Generale’de çalıştı. 2011’de HotelRunner’da online satış alanında görevler üstlendi.
2015’e kadar bu görevini sürdüren Nazlıca, 2015’te Boston merkezli yazılım şirketi Solvoyo’da ve ardından da bir başka yazılım şirketi olan Paraşüt’te satış direktörü olarak kariyerine devam etti.
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