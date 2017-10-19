Yandex’ten tapu.com’a transfer
Türkiye’deki ilk gayrimenkul açık artırma pazaryeri olarak kurulan tapu.com, önemli bir transfer gerçekleştirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yandex Türkiye Ülke Müdürü Zafer Sever, Türkiye’nin ilk ve tek gayrimenkul açık artırma elektronik pazaryeri olan tapu. com’a ürün ve iş geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Sever, 14 yıllık iş tecrübesini tapu.com’a aktaracak. Zafer Sever, Turkcell, Sony gibi şirketlerde yönetici olarak çalıştı.
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