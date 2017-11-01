Yataş pazarlamaya yeni bir isim
Yataş Bedding ve Enza Home markalarını bünyesinde bulunduran Yataş Grup, global bir marka olma hedefi doğrultusunda önemli bir pozisyona sektörden bir isim transfer etti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yataş Grup’un yeni pazarlama satış genel müdür yardımcısı Bilal Uyanık oldu.
Yataş Grup bünyesinde ürün ve mimari yönetim, bayi satış, kurumsal iletişim, iş geliştirme gibi departmanlar Uyanık’a bağlı olarak çalışacak.
Mobilya sektöründe deneyimli bir isim olan Uyanık, kariyerine 1995’te Boydak Holding’e bağlı İstikbal Mobilya’da başladı. Holdingte yönetim kurulu üyesi, pazarlama
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