Yeni CEO, Burak Kızılhan oldu
Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması arasında yer alan AE Arma-Elektropanç, yeni CEO’sunu belirledi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2014 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı olan Burak Ç. Kızılhan, şirketin yeni CEO’su olarak atandı.
Genç bir yönetici olan Kızılhan, profesyonel hayatına İngiltere’de Schneider Electric’te başladı. 2010 yılında AE Arma-Elektropanç’ta iş geliştirme müdürlüğünün ardından Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) operasyonlarının başında yer aldı.
Kızılhan, 2014 yılından bu yana şirketin yönetim kurulu üyeliği ve genel müdür yardımcılığı görevlerini üstleniyordu.
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