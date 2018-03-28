Yeni sorumluluklar üstlendi
Yaklaşık altı yıldır Türk Henkel’in yürütme kurulu başkanı olan Hasan Alemdar, mevcut görevlerinin yanı sıra Henkel Beauty Care, Türkiye, İsrail, İran ve Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin satıştan sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
1992 yılında Henkel’deki kariyer yolculuğu başlayan Alemdar, uzun yıllardır bu şirkette üst düzey yöneticilik yapıyor.
2010’da Türk Henkel Beauty Care’in genel müdürlüğü ve Schwarzkopf & Henkel Ortadoğu ve Afrika’nın satış direktörlüğünün yanı sıra Schwarzkopf Profesyonel Ortadoğu ve Afrika’nın direktörlüğü görevlerini de üstlendi.
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