Yeniden başkan yardımcısı

Aralık 15, 2017 0 Yorum 175 Okunma
Yeniden başkan yardımcısı

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, AB üyesi ve aday ülkelerin genç iş adamları ve girişimcilerinin çatı örgütü olan Jeune Genel Kurulu’nda yeniden başkan yardımcısı seçildi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Yücelen, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan genel kurulda AB genç girişimcilerinin talebi üzerine yeniden başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, Jeune başkan yardımcılığı görevini son iki dönemdir yürütüyordu. Yücelen, 2016 yılından bu yana TÜGİAD başkanlığını yapıyor.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap