Yeniden yapılandı
Aksigorta, yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda. Bu kapsamda, pazarlama, bölge müdürlükleri, acente ve banka kanal yönetimi ve sağlık fonksiyonları yeniden yapılandırıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu kapsamda oluşturulan Aksigorta Bireysel Satış ve Pazarlama genel müdür yardımcılığı görevine Tolga Tezbaşaran atandı.
Halk Yaşam Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik’te bölge müdürlüğü yapan Tezbaşaran, sonrasında Yapı Kredi Sigorta’da grup başkanı olarak çalıştı.
2011 yılından itibaren Zurich Sigorta’da bireysel ve küçükişletme segment grubu genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
Tezbaşaran, Kasım 2016’dan beri Aksigorta Bireysel Banka Sigortacılığı ve Sağlık Fonksiyonu genel müdür yardımcısı olarak görevini yürütüyordu.
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