Yeniden yapılanma sürecinde
1976 yılında Antakya’da faaliyete başlayan Can Grup bünyesindeki Cryocan, grubun enerji piyasasına ürün ve hizmet sunan beş şirketinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kriyojenik tank ve basınçlı kap imalatı yapan Cryocan, bugün üç farklı fabrikası ve 300’ün üzerinde çalışanıyla 45 ülkeye ihracat yapıyor.
2016 yılında yeniden yapılanma ve kurumsallaşma sürecine başlayan şirket, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmış Timur Demirel’i genel müdürlük görevine getirdi.
Demirel, profesyonel iş hayatına 1991 yılında Çukurova İthalat ve İhracat A.Ş.de satış mühendisi olarak başladı.
Son olarak da 2013-2017 yılları arasında Elginkan Holding/ECA/Elba/Emas/Valf A.Ş.de genel müdür olarak görev yapıyordu.
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