Yıldız Holdingin CEO’su oldu
Ülker, McVitie’s, Godiva gibi atıştırmalık şirketlerini de bünyesinde bulunduran, 55’i Türkiye’de olmak üzere toplam 80 fabrikasında bisküviden çikolataya ve kişisel bakıma kadar birçok farklı alanda üretim yapan Yıldız Holding’de üst düzey atama yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yönetim kurulu başkanlığı Murat Ülker, başkan yardımcılığı ise Ali Ülker tarafından yürütülen Yıldız Holding bünyesinde 22 yıldır üst düzey sorumluluklar alan Mehmet Tütüncü, yönetim kurulu başkan yardımcılığına atandı.
Yıldız Holding CEO’luğuna da getirilen Tütüncü, ayrıca Ülker CEO’luğu görevine de devam edecek. 2017 yılını 42,3 milyar TL ciroyla tamamladıklarını söyleyen Tütüncü, önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecekleri mesajını verdi. Tütüncü,
Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda AŞ’de işletmeler koordinatörü olarak başladı. Ardından grupta pek çok farklı pozisyonda yurtdışında ve yurtiçinde önemli stratejik görevler yaptı.
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