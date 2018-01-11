Yönetimi Giray’a devretti
Türkiye’de yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren GSK, özellikle son beş yılda ülkemizdeki yatırımlarına daha fazla odaklanmaya başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İstanbul’un bir yönetim üssü haline gelmesi ve 30 ülkenin buradan yönetilmesi de GSK’nın bölgeye yatırımlarındaki önemli göstergelerinden biri.
Şirket bölgedeki büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetiminde yeniden yapılanmaya gitti. GSK Türkiye Genel Müdürü Emin Fadıllıoğlu, gelişmekte olan merkez ülkelerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak atanırken, genel müdürlük görevini Selim Giray’a bıraktı.
GSK’nın gelişmekte olan ülkeler bölgesindeki yeni yapılanmaya göre bölge batı, merkez ve doğu ve ihracat ülkeleriolarak ayrıldı. Mart 2012’den bu yana GSK Türkiye’nin genel müdürü ve başkan yardımcısı olarak görev alan Dr. Emin Fadıllıoğlu, yeni görevinde Körfez ülkeleri, Rusya, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Kuzey Afrika’dan sorumlu olacak.
Fadıllıoğlu, kariyerine İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesinde başladı. 1996 yılında pazarlama stajyeri olarak başladığı Abbott’ta Türkiye’de ve yurtdışında yöneticilik yaptı. 2008-2012 arasında Abbott Türkiye’nin genel müdürü olarak görev yaptı.
Kariyerine Roche’da başlayan Selim Giray ise GSK Türkiye’ye 2014’te katıldı. Selim Giray, Temmuz 2016’dan bu yana Allergan İlaçları’nın genel müdürü olarak çalışmaktaydı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?