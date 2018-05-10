YÜF’te Çalbıyık dönemi
Altı üye birlik ile faaliyet gösteren ve ülke çapında 91 bin 350 kişiye doğrudan, yaklaşık 700 bin kişiye ise dolaylı olarak istihdam sağlayan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF), yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ciroyu temsil ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Federasyonun yönetim kurulu başkanı 3,5 yılın ardından değişti. Sektörün deneyimli isimlerinden Suat Çalbıyık, başkanlığı Eylül 2014’ten bu yana yürüten Şefik Tüzün’den devraldı.
Çalbıyık, aynı zamanda dünya genelinde yedi entegre çimento fabrikası, üç öğütme/paketleme tesisi, 50’nin üzerinde hazır beton tesisi, bir entegre kağıt ve kağıt torba üretim tesisiyle üç agrega terminali bulunan OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu’nun başkanlığını yürütüyor.
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