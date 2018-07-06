Yurtdışına transfer etti
Vodafone Grubu içinde önemli bir yetenek havuzu haline gelen Vodafone Türkiye’nin yurtdışına transfer ettiği yönetici sayısına iki isim daha eklendi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, Vodafone Grubu Teknolojiden Pınar Kalay MBPİSf Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğüne, Vodafone Türkiye Ücretlendirme ve Çalışan İlişkileri Direktörü Burak Balkış ise Vodafone Grubu Ürün ve Servisler İnsan Kaynakları Direktörlüğüne atandı.
Böylece, Vodafone Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği yönetici sayısı 150’ye ulaştı. Vodafone Türkiye ailesine Mayıs 2012’de katılan Pınar Kalay, şirketin stratejik insan kaynakları yapılanmasının kurulmasına öncülük etti.
Vodafone Türkiye ailesine Mayıs 2004’te katılan Burak Balkış, maliyet bilincini ve duyarlılığını şirket kültürü haline getirmeye aracılık eden “Benim Vodafone’um Benim İşim” projesinde stratejik rol aldı.
Balkış, İK analitiği sistemlerinin kurulmasında liderlik etti.
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