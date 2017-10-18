Yurtdışına transfer oldu
Nissan Türkiye bünyesinde 2005 yılından itibaren farklı görevler üstlenen genel müdür yardımcısı İbrahim Anaç, Afrika, Ortadoğu, Hindistan Bölgesi’nin hafif ticari araç direktörlüğü görevine atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Anaç, Nissan Türkiye bünyesinde 2005 yılında pazarlama müdürü olarak göreve başladı ve 2007 yılında satış müdürlüğü görevini üstlendi. 2013’de iş birimi koordinatörlüğünün ardından genel müdür yardımcılığı yaptı.
Anaç, bundan sonra Afrika, Ortadoğu, Hindistan Bölgesi Satış ve Pazarlama Bölge Başkan Yardımcısı Kalyana Sıvagnanam’a bağlı olarak, bölgedeki hafif ticari araç faaliyetinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.
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