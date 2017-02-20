Yurtdışından sorumlu olacak
2001 yılında kurulan Cardtek sektörün önemli oyuncularından biri. 25 ülkede 150’yi aşkın müşterisi bulunan Cardtek’in bünyesinde faaliyet gösteren ve global ölçekli donanım çözümleri sunan Cardtek Hardware Solutions’ın genel müdürü değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yeni genel müdür Fatma Dilek Sağıroğlu sektörün iyi tanıdığı isimlerden biri.
1998-2017 yılları arasında Austria Card Türkiye’de görev alan ve son olarak şirketin başkan yardımcılığı görevine atanan Sağıroğlu, ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler alanında önemli bir deneyime sahip.
Sağıroğlu, şirketin yenilikçi çözümlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yaygınlaştırılmasından sorumlu olacak.
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