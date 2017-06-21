Zingat.com yönetimine katıldı
Zingat, 2015 yılında Reidin ve Doğuş Grubu işbirliğiyle kurulan, gayrimenkul ve emlak alanında bilgi sağlayan bir pazarlama platformu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Oluşturduğu platformda gayrimenkul profesyonelleri ile bireyleri buluşturan Zingat, teknolojik altyapısını sürekli geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda uzman isimlerden danışmanlık alan şirket, Doğuş Teknoloji CEO’su İlker Kuruöz’ü yönetim kuruluna kattı.
1994 yılında Amerika’da çalışma hayatına başlayan İlker Kuruöz, 2000-2006 yılları arasında Garanti Teknoloji’de uygulama geliştirme bölüm müdürü olarak çalıştı.
2007 yılında Turkcell’deki görevine başlayan Kuruöz, 2016 tarihinde ise başladığı Doğuş Grubu’nda Chief Technology Officer (CTO) ve Doğuş Teknoloji CEO görevini sürdürüyor.
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