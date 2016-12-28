Zorlu, enerjiyi Sinan Ak’a emanet etti
Zorlu Holding, son yıllarda enerji sektörüne yönelik önemli yatırımlar yapıyor. Hatta şirketin yatırımları Türkiye ile de sınırlı değil. İsrail, Pakistan ve İran’da da yatırımlara imza atıyor. Holding, enerjideki büyüme planları doğrultusunda yönetimde bir değişikliğe gitti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Grubun İsrail ve Pakistan’daki operasyonlarının geliştirilmesinde büyük rol oynayan Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, Zorlu Enerji Grubu’nun sektör başkanlığı görevine atandı.
Ak, bu pozisyonuyla, elektrik üretimi, satışı ve ticaretinden enerji santralleri inşası, bakımı, onarımı ve işletme hizmetleri ve doğal gaz dağıtımı ve doğal gaz ticaretine kadar enerji sektöründe çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Zorlu Enerji Grubu’nun yatırımlarına liderlik edecek.
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Sinan Ak, çalışma yaşamına Evgin Yatırım Menkul Değerler’de yatırım uzmanı olarak başladı. Ak, 2000 yılından bu yana Zorlu Holding bünyesinde çalışıyor. 2002 yılına kadar Vestel Komünikasyon’da finans şefi, 2002-
2006 yılları arasında ise Vestel Beyaz Eşya’da finans müdürü olarak çalışmalarını sürdüren deneyimli yönetici, 2006 yılında Zorlu Enerji Grubu’na katıldı. Zorlu Enerji Elektrik Üretim’de finans ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Ak, 2012’de Zorlu Enerji Genel Müdürlüğü’ne atandı.
Bu süreçte Sinan Ak, Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri ve Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri’nin de genel müdürlüğünü yürüttü.
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