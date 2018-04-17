Zorlu Tekstil’de bayrak değişimi
Zorlu Holding’in grup şirketlerinden Zorlu Tekstil’de görev değişimi yaşandı. 21 yıldır Zorlu Tekstil’in grup başkanlığını yürüten Vedat Aydın bayrağı Necat Altın’a devretti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son olarak Zorlu Tekstil’de grup başkan yardımcısı görevini yürüten Altın, 1992 yılında mühendis olarak işe başladığı Zorlu Tekstil’de bugüne kadar her aşamada görev yaptı.
Necat Altın, Korteks ve Zorluteks dahil olmak üzere, 12 şirketi aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Tekstil Grubu’nun yeni dönem stratejilerini belirleyecek.
Altın, Bursa Korteks Üretim Üssü’ndeki yüksek katma değerli ‘teknik tekstil’ açılımını Zorlu Tekstil Grubu’nun diğer fabrika ve yatırımlarına da entegre etmeyi hedefliyor.
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