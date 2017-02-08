Zyxel Türkiye, Avrupa’ya bağlanıyor
Modem, router, kablosuz wifi çözümlerini kapsayan ağ teknolojileri alanında faaliyet gösteren Zyxel, Türkiye’de yeni bir yapılanma sürecine girdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2007 yılında Türkiye ofisini kuran şirket, artık Zyxel Avrupa’dan yönetilecek.
Bu doğrultuda şirketin Türkiye operasyonunun kurucusu ve genel müdürü Vefa Tarhan, görevini Zyxel Avrupa Başkanı Lee Marsden’a devrediyor.
Zyxel bünyesindeki bu yeni yapılanmanın ardından Tarhan, Ocak 2017 sonu itibariyle mevcut diğer bölgesel sorumluluklarıyla birlikte MEA ve Türkiye’de bölgesel büyük projelerde iş geliştirme çalışmalarında bulunacak.
Şirketteki bu değişimin nedeninin ise EMEA bölgesindeki yeni bir çalışma formasyonundan kaynaklandığı ifade ediliyor.
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