Zyxel Türkiye’nin genel müdürü oldu
Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, Avrupa bölgesindeki yeni yapılanması sonucunda Türkiye genel müdürü olarak Timuçin Aksoy’u atadı. Mart 2017 tarihi itibariyle operasyonu devralan Aksoy, Zyxel’in Türkiye’deki kanal operasyonunu yöneten ekibe liderlik edecek.
Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümü’nden mezun olan Timuçin Aksoy, Fujitsu-Siemens, Motorola, Dell ve Cisco gibi birçok uluslararası şirkette farklı kademelerde yönetici olarak görev aldı. Zyxel bünyesine katılmadan önce Ruckus Wireless’ta Türkiye Ülke Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü.
Zyxel, Timuçin Aksoy döneminde yeni yapılanma sürecinde yeni stratejiler üzerine odaklanacak. Kanal ve iş ortaklığı yapısını gözden geçirmeyi planlayan Aksoy, 2017 yılında şirketi istikrarlı bir şekilde büyütmeyi planlıyor.
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