Zyxel’e transfer oldu
Ağ teknolojileri alanında dünyanın önemli şirketleri arasında yer alan Zyxel: Türkiye ofisini transferlerle güçlendiriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son birkaç aydır insan kaynağı yatırımlarını hızlandıran şirket deneyimli bir ismi Zyxel Türkiye bünyesine dahil etti. Kenan Kesen, servis sağlayıcılar ve kurumsal müşterilerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak Zyxel Türkiye ofisinde göreve başladı.
Kariyerine PTT’de iletim planlama mühendisi olarak başlayan ve sonrasında Türk Telekom’da da bu görevini sürdüren Kesen, Alcatel-Lucent’ta program yöneticisi, iş geliştirme müdürü ve grup koordinatörü olarak görev aldı.
Kesen, son olarak 160 ülkede 500’den fazla telekom operatörüne satış yapan Çin merkezli ZTE Telekom’da satış direktörlüğü yapıyordu.
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