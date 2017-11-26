1 milyon 400 bin kişi daha dahil olacak
Yıl sonuna doğru yaklaşılırken Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve otomatik katılım uygulamasıyla ilgili yıl değerlendirmeleri de yapılıyor.
2017 yılı başından itibaren kademeli geçişle uygulamaya giren otomatik katılımın dördüncü fazı ise ocak ayında başlayacak.
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Çalışan sayısı 50 ile 99 arasında olan yaklaşık 20 bin kurumun bu fazda sisteme dahil olması bekleniyor. Bu yeni fazla birlikte yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin daha sisteme katılımı öngörülüyor. Yılı değerlendiren şirketler de bu geçişi kolaylaştırmak için çalışmalarını hızlandırdı.
DİJİTAL KANAL DEVREDE
Yurtiçi tasarrufları artırarak, güçlü bir ekonomik büyüme modelinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacak otomatik katılıma dikkat çeken Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, otomatik katılımın tüm süreçlerini kolaylaştırarak müşterilerin daha hızlı hizmet alabileceği bir yapıya ulaşmak istediklerini belirtti.
Buna göre kurumlar, faaliyete geçecek ‘Online Otomatik Katılım’ sayfasından diledikleri anda teklif alarak otomatik katılım sözleşmelerini dijital kanal aracılığıyla oluşturabilecek.
Ayrıca, katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin tüm işlemler için kurumların bordro programlarıyla entegre çalışabildiklerini dile getiren Erkan, “Kurumlar için süreçlerini hızlı ve verimli yönetmenin en önceliklikonular arasında olduğunu biliyoruz.
İş ortaklarımızın (Online Otomatik Katılım) ve bordro entegrasyonu ile zaman kazanmasını hedefliyor ve otomatik katılım sürecinde yüklerini hafifletecek pratik çözümler üretmeye devam ediyoruz” diyor. Ocak ayı itibarıyla 50 ile 99 arasında çalışanı olan şirketler sisteme dâhil olmaya başlayacak.
Anadolu Hayat Emeklilik olarak, otomatik katılım kapsamında, gerek katılımcı sayısı gerekse fon büyüklüğü anlamında üretim rakamlarının hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyebilirim” dedi.
TASARRUFA KATKI
AvivaSA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Berkant Dişcigil de, yaptığı yıl değerlenmesinde şöyle konuştu; “AvivaSA olarak, 14,6 milyar TL fon büyüklüğü, yüzde 19,5 pazar payı ve 886 bin BES katılımcı sayısı ve toplamda 2 milyonu aşkın müşterimiz ile sektör liderliğimizi devam ettirdik.
Otomatik katılımda ise 144 milyon TL fon büyüklüğü ve 331 bin katılımcı sayısı ve 2 bin 240 şirket sayısına ulaştık.”
Yılbaşında uygulamaya konan otomatik katılımla ilgili de bilgiler veren Dişcigil, otomatik katılım uygulamasının sisteme yepyeni bir soluk getirdiğini ifade etti.
Ayrıca, ülkemizdeki tasarruf oranlarının dünya ortalamalarının altında seyrettiğine dikkat çeken Berkant Dişçigil, “Otomatik katılım uygulaması bu duruma da olumlu katkı yapacak.
18-45 yaş arası tüm çalışanların, işverenleri aracılığıyla sisteme otomatik olarak dahil edildiği bir uygulama bu. Uygulamada, aynı mevcut BES’de olduğu gibi; ödediğiniz katkı payının yüzde 25’i oranında verilen devlet katkısı avantajı söz konusu” dedi.
AVANTAJLARI
Peki BES’in tasarrufta avantajları neler? Katkı payınızı artırmayı tercih ederek daha fazla devlet katkısı elde edebilirsiniz.
Ayrıca, belirlenen süre sonunda sistemde kalmaya devam ederseniz bir defaya mahsus bin TL başlangıç devlet katkısını hak ediyorsunuz. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde, toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz.
Birikiminizi en az 10 yıllık gelir sigortası olarak almayı tercih ederseniz birikiminizin yüzde 5’i kadar ilave devlet katkısı elde edebilirsiniz. Emekliliğe hak kazanmak için sistemde en az 10 yıl kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız yeterli.
ALTINDA TEKNİK HEDEF, 1.350 DOLAR VE ÜZERİ
UYGAR KURTBAY
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ-KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Geçen haftanın en önemli gelişmesi ABD Merkez Bankası (FED) tutanakları olarak öne çıkarken tutanaklarda geçen enflasyondaki zayıflığın geçici olmayabileceği yorumları piyasada güvercin tepkilere neden oldu.
Ayrıca, önümüzdeki yıl bankadan daha az faiz artırımı olabileceği şeklinde yorumlandı. Tutanaklar sonrası dolar endeksi 7 Eylül’den bu yana en kötü performansına imza atarken, zayıf dolar ve düşen ABD faizleri altın fiyatlarına yükseliş getirdi.
Geçen hafta ortasında gerilemiş olan altın fiyatları, tutanaklardan bulduğu destekle tekrar 1.290 dolar üzerine çıktı ve güçlü görünüm sergiledi.
Her ne kadar hafta sonuna yaklaşıldığında tekrar bu seviyenin altına gerileme görülse de altın için esas destek seviyesi haftalık bazda 1.260 dolara olmaya devam ediyor. Haftalık kapanışlarda bu desteğin altına inilmedikçe altın için teknik hedef 1.350 dolar üzeri olmaya devam edecektir.”
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