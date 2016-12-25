18 yaş altı da BES’lenmeye başlayacak!
Ülkemizde faaliyete geçtiği 2003 yılından bu zamana kadar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımlar, sadece fiili ehliyetine sahip yani 18 yaş üstü kişilerce yapılabilmekteydi.
2017 yılı itibarıyla ise ilgili mevzuatta yapılan değişiklikle 18 yaş altındaki kişilerin de BES’e dahil olabilmelerinin önü açılmış olacak. Ülkemizde mevcut durumda yaklaşık 23 milyonluk bir nüfusun 18 yaşın altında olduğu biliniyor.
BÜYÜME HIZLANACAK
Sektörde faaliyet gösteren şirketler, sisteme giriş yaşının düşürülerek 18 yaşın altındaki kişilerin de katılmasını oldukça olumlu değerlendiriyor. Bu durum, anne babaların çocukları adına ayrıca tasarruf edebilmesini sağlayacak.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Sisteme giriş için asgari yaş koşulunun kaldırılması, katılımcı tabanını ciddi anlamda genişletecek olup sistemin uzun vadede büyümesine de ciddi katkı sağlayacak.
Bununla birlikte, bir kişi sisteme ne kadar erken girer ve sistemde kalarak ne kadar uzun süre katkı payı öderse, emeklilik birikimi de o kadar yüksek olacak.
Başka bir deyişle, sisteme erken yaşlarda giren bir kişi daha düşük tutarlı ödemelerle hedeflediği emeklilik birikimine ulaşabilir.
TASARRUF BİLİNCİ ARTIYOR
Ülke genelinde tasarruf bilincinin artmasıyla, ebeveynlerin gittikçe artan oranda çocuklarının geleceği için daha uzun süreli ve düzenli yatırım yapma eğiliminde olduğu görülüyor.
Bireysel emekliliğe girişin 18 yaş altı için de mümkün olmasıyla, anne babalar çocuklarını da bu sisteme dâhil etmek ve geleceklerini doğumdan itibaren güvence altına almak için harekete geçecek.
ALIŞKANLIKLAR KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLAR
Yapılan mevzuat düzenlemesinin sektörün gelişimini oldukça olumlu etkileyeceğini söyleyen Anadolu Hayat Emeklilik yetkilileri şöyle konuştu: “Tasarruf alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının öneminin farkındayız.
Bu doğrultuda 18-25 yaş arası gençler için özelleştirdiğimiz ve sektörde bir ilk olan ürünümüz Genç Emeklilik Planı’m 2015 yılında satışa sunduk.
Sektörün öncü şirketi olarak, özel önem atfettiğimiz ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettiğimiz genç müşteri
Isegmenti gibi, 18 yaş altının BES’e dahil olmasıyla yenilikçi ve segmentin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayacağımız ürün ve hizmetlerle bu yeni müşteri grubuna yönelik faaliyetlerimize odaklanacağız.”
SORUN YANITLAYALIM.
BES’e katılabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olmak ya da çalışıyor olmak gerekli mi? Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sunulan sağlık hizmetleri de sunuluyor mu?
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin bir bağlılık ya da çalışma şartı bulunmamaktadır. BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı durumunda olup Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sunulan sağlık ve diğer hizmetler sunulmamaktadır.
FAİZLERİN YATAY SEYRETMESİNİ BEKLİYORUZ”
BARIŞ KESKİN, CFA
İŞ PORFÖY EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖN. BÖL. KIDEMLİ PORTFÖY YÖN
“Amerika Merkez Bankası FED’in 14 Aralık’ta faiz artırması ve 2017 için faiz artırım beklentilerinin yukarı doğru güncellemesinin ardından Amerikan tahvil faizlerinde yaşanan yükselişler, gelişmekte olan ülke tahvil faizlerinde de yukarı harekete sebep oldu.
Türkiye’de de iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 11,30, 10 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 11,70 seviyelerine yükseldi. Fakat Amerikan tahvil faizlerinin yüzde 2,65 seviyesinden aşağı gelmesi ve Dolar/TL kurunun 3,50 seviyelerinde durulması üzerine, tahvil faizleri aşağı gelmeye başladı.
Ardından TCMB’nin 20 Aralık’ta faizleri artırmamasıyla özellikle kısa vadeli tahvil faizlerinde kuvvetli aşağı hareket gözlendi. İki yıllık gösterge tahvil faizi, yüzde 10,50 seviyelerine kadar geriledi.
Uzun tarafta ise 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 11,15 seviyelerine düştü. Yıl sonuna gelinmesi ve yurtdışında tatil döneminin başlamasıyla işlem hacimlerinde de düşüş gözlendi. Yeni yıl başlayana kadar olan dönemde düşük hacmin devam etmesini ve faizlerin yatay seyretmesini bekliyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?