2016’yı yüzde 25 büyümeyle kapatıyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yılı büyüme ile tamamlayacak. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yayımlanan 23 Aralık 2016 tarihli verilere göre; sistemdeki toplam katılımcı sayısı 6,6 milyonu aştı. Katılımcı sayısı yılbaşına göre 566 bin 807 kişi artarak yüzde 9 seviyesinde büyüme gösterdi.
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Devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü kategorisinde ise 23 Aralık itibarıyla sektör genelinde 60 milyar 234 milyon TL’ye yaklaşıldı. Bu alanda yıl başından bu yana yaklaşık 12 milyar 235 milyon TL’lik artış yaşanarak yüzde 25 oranında büyüme yakalandı.
OTOMATİK KATILIM ÖNEMLİ GÜNDEM
Bireysel Emeklilik’te Otomatik Katılım mevzuatının yayımlanması, 2016 yılının en önemli sektörel gelişmesi olarak öne çıkıyor. Mevzuatla birlikte uygulama esasları da belirlendi.
Otomatik Katılım ile birlikte bazı katılımcı adaylarının sisteme girişlerini 2017 yılına ertelediğini, bu nedenle bu yılın özellikle son dönemlerinde BES’e yeni girişlerde bir miktar yavaşlama olduğu gözlemleniyor.
Bununla birlikte, Otomatik Katılım’a girişler kademeli bir takvimle gerçekleşeceğinden, ertelemelerin negatif etkisinin de sınırlı olacağını söylemek mümkün. Katılımcı sayısındaki büyüme oranlarının azalması, 2016 yılı için beklenen büyüme hedeflerini olumsuz anlamda etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Şirketlerin yılın özellikle son dönemlerinde Otomatik Katılım mevzuatıyla ilgili altyapı çalışmalarına ve kurumsal müşterilere yapılan tanıtımlara ağırlık verdiğini söyleyen Anadolu Hayat Emeklilik yetkilileri, “Anadolu Hayat Emeklilik olarak Otomatik Katılım’la birlikte katılımcı tabanının önemli ölçüde genişleyeceğine ve sektörün büyümesinin ivme kazanacağına inanıyoruz. Sektörün öncü şirketi olarak otomatik katılımda da belirleyici rol almaya devam edeceğiz” diyor.
11 MİLYON KİŞİ HEDEFLENİYOR
2017 yılında sektörün gelişmesine ciddi katkı sağlayacak önemli gelişmeler yaşanacak. Bunlardan en önemlisi Otomatik Katılım yoluyla önümüzdeki yıl yaklaşık 6 milyon kişinin sisteme katılması. Sistemdeki toplam katılımcı sayısının 2017 sonunda 10-11 milyon kişi seviyesinde olması bekleniyor.
Otomatik Katılım’ın dışında, önümüzdeki yıl itibarıyla sektörün gelişmesine katkı sağlayacak diğer bir konu da 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilmelerinin önünün açılması.
18 yaş altı kişilerin sisteme katılabilmesi oldukça pozitif değerlendiriliyor. Anadolu Hayat Emeklilik yetkilileri, bu konuda şunları söylüyor: “Geçtiğimiz dönemlerde sektörün öncü şirketi olarak her biri sektörde bir ilk olan ev hanımları ve genç müşteri segmentlerine yönelik ürünleri tasarlamıştık.
Oldukça başarılı sonuçlar elde ettiğimiz ve özel önem verdiğimiz bu müşteri gruplarında yakaladığımız başarının bir benzerini 18 yaş altı kişilerde de elde etmeyi hedefliyoruz.
2017 yılında genç ve ev hanımlarına ilaveten, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sunacağımız yenilikçi ürün ve hizmetlerle, ülkemizde yaklaşık 23 milyonluk bir nüfusa karşılık gelen bu yeni segmente de odaklanacağız.”
SORUN YANITLAYALIM… 1
Devlet katkısı hangi oranda ödenir? Devlet katkısı için üst limit var mıdır?
Devlet katkısı, düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının yüzde 25’i oranında ödenir. Örneğin; aylık 100 TL ödüyorsanız adınıza her ay 25 TL, 1.000 TL ödüyorsanız 250 TL devlet katkısı yıllık limit dahilinde ödenir.
Bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini aşamaz. Örneğin, 2017 yılı için yıllık brüt asgari ücretin toplamı 21.330 TL’dir. 2017 yılı içinde hesabınıza ödenebilecek toplam devlet katkısı, azami 5.332,5 TL olacaktır.
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