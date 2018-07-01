213 bin şirket ve 3,3 milyon çalışan geliyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında 1 Ocak 2017’de devreye alınan Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS), beşinci faz bu hafta devreye giriyor.
OKS’ye 1 Temmuz tarihi itibarıyla 10-49 arasında çalışanı olan işletmeler dâhil olacak. Böylece özel sektörde çalışan 45 yaş altı yaklaşık 3,3 milyon çalışan daha sisteme girmiş olacak.
KAÇ KİŞİ GİRDİ, KAÇI KALDI?
OKS’de ilk etap, Ocak 2017’de başladı. Bu ilk etap, bin ve üzeri çalışana sahip özel sektör işyerlerini kapsadı. Bu etapla toplam 2 milyon 477 bin 299 kişi sisteme dâhil oldu. Ancak bunun 816 bin 381’i sistemde kaldı. Bir sonraki aşama ise Nisan 2017’de devreye alındı.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Bu aşamada 250-bin arası çalışanı olan özel sektör işyerleri ile tüm memurlar OKS aracılığıyla BES’li oldu. Bu da toplam 4 milyon 695 bin 728 kişinin sisteme girmesi demek. Ancak bunun da 1 milyon 919 bin 137’si sistemde devam etmeyi tercih etti.
Üçüncü faz, 2017 Temmuz’da başladı. Bu faz, çalışan sayısı 100-250 olan şirketlerdeki toplam 2 milyon 115 bin 568 çalışanı kapsadı. Üçüncü faz sonunda cayma hakkını kullanan kişi sayısı 1 milyon 351 bin oldu, 765 bin 456 kişi ise sistemde devam etme kararı aldı.
Böylece 2017 yılında OKS ile sisteme yaklaşık 9,3 milyon kişi giriş yaptı. Ancak 2017 yılsonu itibarıyla sistemde 3,5 milyon kişi kaldı. 2017’de OKS ile biriken fon miktarı 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.
3 MİLYAR TL BÜYÜKLÜK
2018 yılı itibarıyla ise OKS’de ikinci yıl, dördüncü faz başladı. 2018 yılının ocak ayında 50-100 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri ve belediyeler, il özel daireleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsü’ndeki (KIT) memurlar olmak üzere toplamda 1 milyon 305 bin 733 çalışan sisteme girdi.
Bunların 796 bini cayma hakkını kullanarak sistemden ayrılırken 509 bin 500’ü sistemde kalma yönünde karar aldı. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) son verilerine göre, 15 Haziran itibarıyla OKS’de 3 milyar TL fon büyüklüğüne, 4,1 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı.
Aynı tarih itibarıyla BES’in toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı fon tutarı dâhil 80,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu hafta itibarıyla ise beşinci faz başlıyor. Beşinci fazın en dikkat çekici özelliği ise sisteme girecek şirket sayındaki artış.
Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, 1 Temmuz’daki yeni fazla 212 bin 517 şirketin sisteme giriş yapacağı bilgisini aktarıyor. Bu da yaklaşık 3 milyon 300 bin katılımcı anlamına geliyor. OKS’nin ilk dört fazında ise sisteme 35 bin 879 şirket girmişti.
Bu nedenle Göçer, yeni fazın kritik önemde olduğunu ve önceliklerinin 212 bin 517 şirketin tümünü kendi etabı içinde sisteme dâhil etmek olduğunu kaydediyor. OKS’de son etap ise 1 Ocak 2019’da başlayacak. Bu son fazda da 4-9 çalışanı olan yaklaşık 410 bin 739 şirket sisteme giriş yapacak.
“HIZLI VE VERİMLİ”
Emeklilik şirketleri, beşinci faz için çalışmalar yürütüyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Yaklaşık 213 bin kurum için süreçlerimizi hızlı ve verimli yönetmenin en öncelikli konular arasında olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle iş ortaklarımızın otomatik katılım için harcayacakları eforu minimuma indirmeyi hedefliyoruz” diyor.
2017’de otomatik katılımın faaliyete geçmesiyle bugüne kadar 4 milyonu aşkın çalışanın tasarruf etmeye başladığına dikkat çeken M. Uğur Erkan, çalışmaları hakkında şu bilgileri aktarıyor: “Kurumlar veya serbest muhasebeci ve mali müşavirler, anadoluhayat.com.tr’deki ‘Online Otomatik Katılım’ sayfasından diledikleri anda teklif alarak otomatik katılım sözleşmelerini oluşturabiliyor.
Ayrıca katılımcılar, bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin tüm işlemler için kurumların bordro programlarıyla entegre çalışabiliyor. Şirketimizin online entegrasyon sağladığı bordro uygulamalarını kullanan işverenler, otomatik katılım kapsamında açılan bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin pek çok işlemi anlık gerçekleştirebiliyor. Bu sayede operasyonel süreçlerde kolaylık sağlanırken olası hatalar minimuma indirgeniyor.”
PİYASALAR, POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDECEK”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri, geçen haftayı yaklaşık yüzde 1,5’lik pozitif getiriyle geride bıraktı. İletişim ve ulaştırma endeksleri genel endeksten iyi performans gösterirken kimya ve metal eşya sektörleri genel endeksin altında performans gösterdi.
Uzun vadeli devlet tahvillerinin bileşik faizi, geçen haftayı yaklaşık 35 baz puan yukarıda kapadı. Gösterge kıymetin faizi yaklaşık 10 baz puan arttı. 10 yıllık dolar cinsi Eurobond faizlerinde de yaklaşık 5 baz puanlık bir artış oldu. TL’nin de hisse senetleri gibi geçen haftayı yaklaşık yüzde 2’lik pozitif getiriyle kapatması dikkat çekti.
24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri de sonuçlandı. Piyasalarda, yeni ekonomi yönetiminin şekillenmesi bekleniyor. Benzer ülkelerle pozitif yönde ayrışmaya devam ettiğimiz bir hafta geçirdik. Bu olumluluğun tüm varlık gruplarında bu hafta da devam etmesini öngörüyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?