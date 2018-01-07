4,5 milyon çalışan dahil olacak
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Otomatik Katılım (OK), 2017’nin en önemli gündem maddesi oldu. 2016 yılsonunda 6,5 milyon olan katılımcı sayısı 2017 yılsonunda 7 milyona, toplam fon tutarı devlet katkısı dâhil 60 milyar TL’den 76 milyar TL’ye yükseldi.
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OK’da fon büyüklüğü ise yaklaşık 2 milyar TL olurken, sistemde devam eden katılımcı sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Sistemde devam etme oranı ise yüzde 46’larda kaldı. 2017 yılını böyle tamamlanırken 2018’de ise yeni dönem başlıyor.
Otomatik katılım uygulamasının yeni sisteminin başladığı 1 Ocak itibarıyla 1,1 milyonu özel sektör, 261 bini memur olmak üzere 1,3 milyon çalışan BES’e dahil ediliyor.
Temmuz ayında ise ağırlığı KOBİ’ler olmak üzere 3,1 milyon kişi sisteme giriyor. Böylelikle 2018’de toplam 4,5 milyon çalışan otomatik BES’e dahil olacak. 1 Ocak 2017’de, 45 yaş altı tüm çalışanların BES’e girmesine olanak tanıyan otomatik katılım uygulaması ilk olarak bin ve üzeri çalışanı olan işletmelerden başlamıştı. Böylelikle 2,1 milyon kişi işverenleri tarafından sisteme sokuldu.
8,5 MİLYON KİŞİ GELDİ
1 Nisan 2017’de ise otomatik katılımın ikinci etabı devreye girdi. 250-999 çalışanı olan özel sektör şirketleri ile tüm memurlar sisteme dahil edildi ve 2,3 milyonu memur, 1,8 milyonu da özel sektör çalışanı olmak üzere 4,1 milyon kişi BES’e giriş yaptı.
Ardından, 1 Temmuz 2017’de, ağırlıklı tekstil, hazır giyim, taşımacılık, eğitim, inşaat, sağlık, gıda, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren ve 100-250 arası çalışanı olan işletmelerdeki 2,2 milyon kişi otomatik BES’e dahil oldu.
Böylece 2,3 milyonu kamu, 6,2 milyonu da özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 8,5 milyon kişi, 2017 yılında sisteme girmiş oldu. 2018 ile birlikte ise ilk olarak 1 Ocak 2018’de çalışan sayısı 50 ile 100 arası olan özel sektör şirketleri ile belediyeler, il özel idareleri ve KIT’lerdeki memurlar sisteme alınıyor.
CAYMA NE KADAR OLDU?
Kamudan sisteme giren 2,3 milyon çalışanın yüzde 50’ye yakını sistemden ayrıldı. Özel sektörden giren 6,2 milyon çalışanın da yüzde 61’i çıkış yaptı. Toplamda sisteme dahil edilen 8,5 milyon çalışanın yüzde 58’i otomatik BES’ten ayrıldı. Ancak 1,1 milyonu kamu çalışanı, 2,4 milyonu da özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 3,5 milyon kişi de sistemde kalarak, tasarruf etmeye başladı.
“GÜÇLÜ FON AKIŞI HİSSE SENETLERİNİ DESTEKLİYOR”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“2017 yılının son haftasında BİST-100 Endeksi, yüzde 3,81 pozitif getiri sağladı. Endeksin 2017’deki yıllık getirisi ise yüzde 47,60 oldu. Sektörel bazda haftalık olarak bankacılık endeksi ve holding endeksi BİST-100 Endeksi’nin üzerinde getiri elde etti.
Yıllık bazda ise havacılık ve metal ana sanayi endeksi genel endeksten iyi performans sergiledi. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte artan turizm aktivitesi, havacılık sektörünü desteklerken olumlu iç talep koşulları ve son ürün fiyatlarındaki pozitif eğilim, çelik sektörü hisselerinin olumlu ayrışmasını sağladı.
Yerel para cinsi getirisinde benzer ülke grubundaki rakiplerinden daha iyi performans gösteren BİST-100, yıllıkta da en üst sıralarda yer aldı. Gelişmekte olan ekonomilere yönelik güçlü fon akışı, 2018’in ilk haftasında hisse senetleri piyasalarını desteklemeye devam etti. Global büyümeye yönelik olumlu beklentiler de hisse senetlerini destekleyen ana tema olarak öne çıkıyor.”
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