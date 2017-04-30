5,8 milyonun 1 milyonu sistemde kaldı
Bireysel Emeklilik’te Otomatik Katılım’ın 2017 yılı başında kademeli olarak yürürlüğe girmesi ile 45 yaşın altındaki mevcut kamu ve özel sektör çalışanları ile çalışma hayatına atılacak olanlar, tasarruf etmeye başladı.
Prime ya da emeklilik keseneğine esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutar her ay katkı payı olarak, otomatik katılıma aktarılıyor. Örneğin; 1.777,5 TL alan asgari ücretli çalışanların ödeyeceği katkı payı tutarı aylık 53 TL. Daha yüksek emeklilik birikimine ulaşabilmek için, çalışanlar daha yüksek tutarda katkı payı ödemeyi talep edebiliyor.
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Takvime göre yıl başında bin ve üzeri çalışanı olan işletmelerdeki 1,8 milyon kişi ve 1 Nisan’da 250-999 arasında çalışanı olan işletmelerdeki ve kamu kuruluşlarındaki 45 milyon kişi, sisteme dahil edildi. Yani bu iki takvimde sisteme 5,8 milyon katılımcı dahil edilmiş oldu.
Ancak 14 Nisan tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine bakıldığında sistemdeki katılımcı sayısı yaklaşık 1 milyon kişi. 4,8 milyon otomatik BES katılımcısı, sistemde kalmamayı tercih etmiş durumda. Sistemdeki katılımcıların fon tutarı da yaklaşık 175 milyon TL.
Otomatik katılımda şirketlerin emeklilik tercihlerine bakıldığında en büyük katılımcı sayısına ulaşan şirketin 303 binle Vakıf Emeklilik olduğu görülüyor. Bunda kamu kuruluşlarının önemli bir etkisi olduğu söyleniyor. Katılımcıların fon tutarı ise 33,7 milyon TL seviyesinde. ikinci sıradaki Anadolu Hayat Emeklilik şirketinde 128 bin katılımcının fon tutarı 30 milyon TL seviyesinde.
Otomatik katılımda, Allianz Yaşam Emeklilik, Garanti Emeklilik, Avivasa Emeklilik gibi şirketler hacim ve katkı payı tutarı olarak öne çıkan diğer şirketler oldu. Yılın başındaki bin artı üzeri şirketlerde özel emeklilik şirketleri daha öndeyken, kamu şirketlerinin dahil olduğu nisan ayında, kamu emeklilik şirketlerinin daha agrasif olduğu görüldü.
İŞVERENİN OTOMATİK KATILIMDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELER?
1- İşyerinizin otomatik katılıma dâhil olması gereken tarihi öğrenmek,
2- Çalışanlarınız için en uygun bireysel emeklilik şirketini seçmek,
3- Sisteme dâhil olma kriterine uyan çalışanlarınızı tespit ederek, emeklilik planına dâhil etmek,
4- Her çalışanınızın ödeyeceği katkı payını ve fon tercihini bireysel emeklilik şirketine bildirmek,
5- Katkı payını, emeklilik sözleşmesinde belirlenen ödeme gününde bireysel emeklilik şirketine aktarmaktır.
Bu sorumlulukları yerine getirmeyen işveren hakkında idari para cezası uygulanıyor.
RALLİNİN DEVAMI İÇİN YURTDIŞI ÖNEMLİ”
NURİ OĞUZ AYHAN, CFA
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“BIST 100 Endeksi geçen haftayı yaklaşık yüzde 1,7 getiri ile kapadı. Hafta başında Fransa seçimlerinin ilk turunun piyasa dostu sonuçlanmasının getirdiği olumlu tepkiyle tarihi zirve seviyesini yenileyen endeks, hafta sonuna doğru kısmen realizasyon ile düştü.
Son dönem alınan genişleyici mali politikalar ilk çeyrek şirket kârlarının olumlu olmasını sağladı. Bankacılık sektöründe ve vergi indirimlerinin yaşandığı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, iyi kârlar açıkladı. TCMB’nin geç likidite penceresi (GLP) faizini artırması Türk Lirası’nı destekledi.
Bu da döviz riski olan şirketler nezdinde pozitif oldu. Öte yandan, global piyasalardaki iyimserliğin devamı da hisse senetlerinin olumlu hareketini destekledi, iç dinamiklerin hisse senetlerini desteklediği mevcut ortamda, yurtdışı gelişmeler rallinin devamı açısından takip edilmektedir.”
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