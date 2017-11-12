Anadolu Hayat, BES fonlarında 11,8 milyar TL’ye ulaştı
Anadolu Hayat Emeklilik, 2017 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklandı. Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları fon büyüklüğü toplamında sektör liderliğini devam ettiren Anadolu Hayat Emeklilik, 2017 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın ayın dönemine göre aktif büyüklüğünü yüzde 22, brüt kârını yüzde 29, teknik kârını ise yüzde 39 oranında artırdı.
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Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, 2017 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede; “Anadolu Hayat Emeklilik, 15 milyar TL yi aşan hayat ve emeklilik varlığıyla uzun vadeli tasarruflara sektörünün en çok katkıda bulunan şirketi oldu” dedi.
YÜZDE 19 PAZAR PAYI
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 30 Eylül tarihli verilerine göre; bireysel emeklilik katılımcı fonlarında 11,8 milyar TL, devlet katkısı fonlarında ise 1,9 milyar TL büyüklüğe ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik, toplamda 13,7 milyar TL fon ve yüzde 19 pazar payına sahip oldu. En yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip şirket olma özelliğini devam ettiren Anadolu Hayat Emeklilik, 1,3 milyon adet sözleşme ve sertifikaya ulaştı.
2017 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla toplam 420,4 milyon TL hayat sigortası prim üretimi gerçekleştiren Anadolu Hayat Emeklilik, vefat sigortalarında da başarılı bir performans sergileyerek aynı dönemdeki prim üretimini yüzde 34 artışla 341 milyon TL seviyesine çıkardı. Şirket, hayat sigortaları sektöründe 1,7 milyar TL seviyesinde sigortalı varlıklara sahip.
OTOMATİK KATILIMDA UYGULAMA
2017 yılı başında yürürlüğe giren otomatik katılımda da şirket, müşteri artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdü. Şirketin, otomatik katılım kapsamında yer alan müşterilerinin kullandığı insan kaynakları ve bordro uygulamalarıyla online entegrasyon sağlanıyor.
Yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 210,7 milyon TL brüt, yüzde 30 artışla 168,6 milyon TL net kâr elde eden Anadolu Hayat Emeklilik’in özkaynakları ise 882,1 milyon TL tutarında gerçekleşti.
Şirket, aktif büyüklüğünde 17 milyar TL’ye yaklaştı. Ana faaliyet branşlarındaki etkinliğin göstergesi olan teknik kâr ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artış göstererek 143,3 milyon TL tutarında gerçekleşti.
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Şirketimiz güçlü ortaklık yapısı, sağlıklı mali bünyesi, sahip olduğu kurum kültürüyle sektör ve ülke ekonomisi için katma değer yaratmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.
SORUN YANITLAYALIM.
Otomatik katılım kapsamında ücretimden kesilecek tutar ne kadardır?
Çalışanın ücretinden kesilecek katkı payı tutarı, ilgisine göre emeklilik keseneğine esas kazancın ya da prime esas kazancın ya da bağlı bulunduğu sandığa katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında ödediği tutarların hesaplanmasına esas kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutardır. Çalışan isterse daha yüksek bir oranda katkı payı kesilmesini işvereninden talep edebilir.
FAİZ VE KUR BASKISI ENDEKSİ NEGATİF ETKİLİYOR”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“BİST-100 Endeksi, geçen haftayı yaklaşık yüzde 2’lik negatif getiriyle kapadı. Üçüncü çeyrek kârlarının açıklanma döneminde olmamız nedeniyle hisselerde spesifik fiyat hareketleri görüldü.
Beklentilerin altında kâr açıklayan Tüpraş hissesi, haftalık bazda kimya sektörünün genel endeksin gerisinde kalmasına neden oldu. Öte yandan, TL cinsi faizlerdeki artış ve TL’nin değer kaybı, bankacılık endeksinin de genel endeksten kötü performans göstermesine yol açtı. Metal ana sanayi endeksinin mevcut konjonktürden en az etkilenen sektör olduğu görülüyor ve bu durumun haftalık getirilere pozitif yansıdığı dikkat çekiyor.
Benzer ülkelere göre negatif yönde ayrıştığımız geçen hafta, Rusya endeksi petrol fiyatlarındaki olumlu seyirden pozitif etkilendi. Büyümeyi destekleyici makroekonomik arka plan hisse senetlerini desteklerken, faiz ve kurdaki baskı bankacılık özelinde endeksi negatif etkiliyor.”
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