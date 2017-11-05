AvivaSa 14,4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanında sektörün önde gelen şirketlerinden AvivaSa, 10’uncu yılını kutladığı toplantıda hem geçmiş 10 yılı değerlendirdi hem de gelecek yılki planlarını anlattı.
90 MİLYAR TL TASARRUF
Bireysel emeklilik sektöründe 2015 yılında elde ettikleri sektör liderliğini sürdürdüklerini söyleyen Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, sektöre ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “2023 yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı ve otomatik katılımda ise 10 yıllık dönemde 90 milyar TL’lik tasarruf oluşturulması öngörülüyor.
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Yeni düzenlemelerle, otomatik katılım uygulaması daha da gelişecek. Ancak belirtmek isterim ki Türkiye’de bireysel emeklilik fonlarının penetrasyonu hala OECD ortalamasının oldukça altında.
Toplam fon büyüklüğü, 2015 yılsonu itibariyle Türkiye’de, GSYİH’nin yüzde 2,4’ünü oluşturuyor. GSYİH’ye oranla fon büyüklüğüne göre, Türkiye OECD ülkeleri içinde 32’inci sırada yer alıyor. Ayrıca, tasarrufların milli gelire oranı kriteri de çok önemli.
TÜİK’in son raporunda tasarruf oranımız yüzde 25 seviyesinde açıklandı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle kıyaslarsak bu düşük bir oran. Tasarruf oranı Çin’de yüzde 49, Hindistan’da yüzde 32, Güney Kore’de yüzde 36, Endonezya’da yüzde 32 seviyelerinde. Ülke olarak gidecek daha çok yolumuz
ÜÇ KAT ARTTI
Otomatik katılım uygulamasının sektöre getireceği büyüme ve yenilikler sayesinde çok daha canlı bir 2018 geçireceğimize inandığını söyleyen Haluk Dinçer, özellikle düşük ve orta gelire sahip vatandaşlar için BES’in en etkili tasarruf aracı olduğunu çok daha iyi anlatılması gerektiğini vurguluyor.
AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca da 10 yılın değerlendirmesini yaparak müşteri sayılarında üç kat artış gerçekleştirdiklerini söylüyor. Fon büyüklüğünü 13 katına çıkartan ve marka bilinirliği yüzde 73 olarak gerçekleşen Avivasa, ayrıca 2015 yılında yakaladığı BES fon büyüklüğü liderliğini sürdürüyor.
YÜZDE 19,4 PAZAR PAYI
2017 değerlendirmesi de yapan Fırat Kuruca, EGM’nin 20 Ekim tarihli verilerine göre, BES sektörü fon büyüklüğünün devlet katkısı dahil 74,1 milyar TL ve katılımcı sayısının ise 6,9 milyon kişiye ulaştığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “AvivaSA olarak 14,4 milyar TL fon büyüklüğü, yüzde 19,4 pazar payı ve 900 bin BES katılımcı sayısı ve toplamda 2 milyonu aşkın müşterimizle sektör liderliğimizi devam ettirdik.
Otomatik katılım verilerine baktığımızda ise, EGM’nin 20 Ekim verilerine göre, 1,4 milyar TL toplam fon büyüklüğü ve 3,4 milyon katılımcı sayısına ulaşılmış durumda. AvivaSA olarak ise yine EGM’nin aynı tarihli verilerine göre, 127 milyon TL fon büyüklüğü ve 316 bin katılımcı sayısı ve 2 bin 240 şirket sayısına ulaştık.”
RAKAMLARLA BES VE OTOMATİK KATILIM
• BES son 10 yılda, toplam fon büyüklüğünde, yıllık bazda ortalama yüzde 34 büyüme gösterdi.
• EGM‘ nin 20 Ekim 2017 tarihli verilerine göre, BES sektörü fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 74,1 milyar TL ve katılımcı sayısı ise 6,9 milyon kişiye ulaştı.
• Otomatik katılımda ise, EGM’nin 20 Ekim 2017 tarihli verilerine göre, 1,4 milyar TL toplam fon büyüklüğü ve 3,4 milyon katılımcı sayısına ulaşılmış durumda.
• 2023 yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.
• Otomatik katılımda ise, 14 milyon kişinin sisteme girmesi ve 10 yıllık dönemde 90 milyar TL’lik tasarruf oluşturulması öngörülüyor.
“VERİM EĞRİSİNDE FARK DAHA DA AÇILDI”
BARIŞ KESKİN
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“ABD Merkez Bankası (FED) başkanlığı için Powell’ın öne çıkmasıyla birlikte yüzde 2,40 seviyesinin altına gerileyen ABD 10 yıllık faizleri, yüzde 2,35 seviyelerine geldi. Kararın resmen açıklanmasının, önceden fiyatlandığı için faizler üzerinde etkisi olmadı.
ABD faizlerindeki aşağı hareket, gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansırken enflasyon görünümüyle ilgili endişeler nedeniyle TL ve TL faizler zayıf kalmaya devam etti. Hazine’nin açıkladığı finansman programında yüzde 110’luk bir iç borç çevirme oranı öngörülüyor. Enflasyon verisinin beklentilerden yüksek gelmesi ve çekirdek enflasyonda bozulmanın sürmesiyle 10 yıllık tahvil faizi yüzde 12’lere yaklaştı.
Özellikle kur takası maliyetlerinde görülen sert artışlar kısa vadeli tahvil faizlerine de yansıdı ve iki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 13,20’lere yükseldi. Böylece verim eğrisinin kısa ve uzun tarafı arasındaki fark daha da açılmış oldu. Kasım ve aralık aylarında borçlanma programının hafif olması nedeniyle enflasyonla ilgili gelişmeler ve küresel faizlerdeki hareketlerin tahvil faizlerini etkilemesini bekliyoruz.”
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