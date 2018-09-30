AvivaSA’dan, eğitim için birikim araştırması
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden AvivaSA, 15 yaş ve daha küçük çocuğu olan anne babaların, “çocuklarının eğitimiyle ilgili genel düşünceleri” ve “eğitim-birikim, eğitim-sigorta ilişkisini” öğrenmek amacıyla, Yöntem Araştırma Danışmanlık şirketi işbirliğinde, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasını gerçekleştirdi.
Eğitim araştırmasında tercihler arasında bireysel emeklilik sistemi (BES) de çıkıyor.
BİRİKİM YAPMA EĞİLİMİ NASIL?
Çocuk cinsiyeti dengesi gözetilerek, 15 yaş altı çocuk sahibi anne babalar ile Türkiye nüfusunu temsil edecek şekilde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Malatya ve Tekirdağ illerinde yapılan araştırmada; CATI yöntemi (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) kullanıldı.
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Çalışmada, “Eğitim Kurumu Tercihleri“, Eğitim Dönemleri”, “Eğitim Süresince Çocuklarımızın Başına Gelecek En İyi Şeyler”, “Çocuklarımızın Gurur Duyacakları Başarıları”, “Anne Babaların Eğitimle İlgili Genel Düşünceleri” ve “Eğitim-Birikim-Sigorta İlişkisi” gibi konular araştırıldı.
Araştırmayla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmamızla,
15 yaşın altında çocuğu olan anne babaların, eğitim konusunda ihtiyaçlarını, eğilimlerini ve düşüncelerini anlamak istedik. Ayrıca, çocuklarının eğitim ihtiyaçları için tasarruf ve/ veya birikim yapma eğilimlerini gözlemleme fırsatı bulduk” diyor.
AYLIK BİRİKİMDE BES ÖNE ÇIKIYOR
Araştırmanın, eğitim için birikim yapıp yapmadıkları ve hangi yöntemleri tercih ettikleri bölümünde; anne-babaların yüzde 44’ünün, çocuklarının eğitimi için birikim yaptığı sonucu çıktı.
Yüksek gelir grubu ebeveynlerin birikim yapma düzeyi ise yüzde 56 ile ortalamanın üstünde çıktı. Birikim yapan anne babalar daha çok aylık birikim yapmayı tercih ediyor. Aylık birikim yapan anne babalar arasında BES tercihi öne çıkıyor.
Tercih edilen diğer alternatifler ise vadeli ve vadesiz birikim hesabı ve altın hesabı oldu. Aylık ortalama 216 TL, yıllık ortalama ise, 2 bin 196 TL biriktiriyor. Yüksek gelir grubunda aylık ortalama birikim 260 TL’ye çıkıyor. Ayrıca anne babaların yüzde 46’sının, çocuklarına iyi bir gelecek hazırladıklarına inanmaları da bir başka önemli sonuç oldu.
Tasarruf/birikim yapanlarda bu oran yüzde 63’e çıkıyor. Bu inanç, yüksek sosyoekonomik gruptan düşük sosyo-ekonomik gruplara doğru ve çocukların yaşı büyüdükçe kademeli olarak düşüyor.
Ayrıca, 1-5 yaş arası çocuğu olan anne-babaların birikim yapma düzeyi yüzde 64’e kadar yükseliyor. 10-15 yaş arası çocuğu olan anne-babalarda ise bu oran yüzde 36’ya kadar düşüyor. Eğitim için birikim yapan anne-babaların yüzde 73’ünün tek çocuğu var.
Dikkat çekici bir başka sonuç ise çocuklarının eğitimi için birikim yapmayan ebeveynlerin yüzde 83’ünün, çocuklarının geleceğini güvenceye almak için herhangi bir şey yapmamaları oldu.
Çocukları için birikim yapan anne babaların yüzde 58’i, yapılan birikimin “eğitim amaçlı” kullanımını tercih ediyor. Babaların, gereğinde bu birikimin, evlilik aşamasında kullanılabileceğini annelere göre daha fazla tercih etmesi, ilginç bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.
Sonuçlar, çocuk yaşı ve cinsiyeti açısından incelendiğinde, 10-15 yaş çocuğu olan anne babaların, birikimin “iş kurma” amaçlı kullanımını tercih etme düzeyi, daha küçük yaş çocuğu olan ebeveynlere göre yüksek çıktı.
EĞİTİM SİGORTASI ÜRÜNLERİ
Eğitim amaçlı sigorta ürünleri hakkında bilgi düzeyinin öğrenilmesinin amaçlandığı bölümde ise, anne-babaların sadece yüzde 20’sinin eğitim sigortalarını bildiği ortaya çıktı.
Ama yeni neslin bu konuda daha bilgili olması da bir başka dikkat çekici sonuç oldu. Sigorta ürünlerinin bilinirlik düzeyi, yüksek sosyo-ekonomik grupta, metropollerde ve 1-5 yaş arası çocuğu olan anne babalarda daha yüksek çıktı.
“MEVCUT İYİMSERLİĞİN DEVAMINI BEKLİYORUZ”
NURİ OĞUZ AYHAN
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Hisse senetleri geçen haftayı yaklaşık yüzde 2,2’lik pozitif getiriyle kapattı. Bankacılık endeksi genel endeksten iyi performans gösterirken metal ana sanayi endeksi ve iletişim endeksi genel endeks getirisinin altında kaldı.
TL’nin yaklaşık 30 kuruşluk pozitif hareketi tüm piyasaları olumlu etkiledi. Uzun vadeli TL cinsi faizlerin bileşik getirisi yaklaşık 120 baz puan düştü. Ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar piyasalarda olumlu algılanıyor. Benzer ülke endekslerinin hafif satıcılı geçirdiği geçen haftayı Borsa İstanbul olumlu seyirde geride bıraktı.
Bankacılık sektörüne yönelik atılacak adımlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye risk primi de ardı ardına atılan yapıcı adımlar sonucunda en kötü seviyelerin görüldüğü güne göre yaklaşık 220 baz puan daraldı. Dolar cinsi MSCI Türkiye endeksi geçen hafta da yaklaşık yüzde 8,5’lik getirisiyle gelişmekte olan piyasalardan belirgin şekilde olumlu ayrıştı. Mevcut iyimserliğin gerek siyasi gerek makroekonomik anlamda atılacak adımlarla devam etmesini bekliyoruz.”
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