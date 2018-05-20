BES fon pazarı ilk çeyrekte nasıl gelişti?
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), Türkiye yatırım fonları piyasasını ele alan geniş kapsamlı bir analiz hazırladı.
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Bu analizde, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının gelişimi de ayrıntılı şekilde incelendi. Söz konusu incelemede 2017 yıl sonu verilerine ve 2018 yılının ilk çeyreğine ait verilere yer verildi.
Analizde dikkat çeken bu verileri, başlıklar halinde şu şekilde özetledik:
• Emeklilik fon pazarı, 2017 yılının sonunda yüzde 31 büyüyerek toplam 79,5 milyar TL’lik büyüklüğe geldi. 2018 yılının ilk çeyrek döneminde de büyümesine devam eden emeklilik fon pazarı, toplamda 3,6 milyar TL büyüme sergiledi ve 83,2 milyar TL’lik bir hacme ulaştı.
• 2017 yılı başından itibaren kademeli olarak devreye giren Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile 2017 yıl sonu itibarıyla başlangıç fonlarında 1,8 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştı. Bu fonlar, 2018 yılının başından 31 Mart’a kadarki üç aylık süreçte 639 milyon TL daha büyüdü ve yüzde 36 ile en çok büyüyen fon türü olarak toplam 2,4 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.
• Pazarda en yüksek payı alan Değişken Fonlar, 2018 başından beri yüzde 30 ile 5 milyar TL büyüdü. Diğer yandan Dengeli (Esnek&Karma) Fonlar, 3,9 milyar TL küçülmesine rağmen, bu küçülme bazı fonların tür değiştirmesinden kaynakladı. 2017 yıl sonunda Dengeli Fonlar’da toplam 13 fon bulunurken 2018’in ilk çeyreği itibarıyla sekiz fon bulunuyor.
• Yılbaşından beri 626 milyon TL ile hem TL bazında hem de yüzdesel olarak en çok büyüyen fon türü, yeni yatırımcıların da girişiyle Altın Fonları oldu. Altın Fonlar’ın büyüklüğü, 3,9 milyar TL’ye yükseldi. Likit Fonlar’a ise 444 milyon TL giriş olmuşken bu fonu takiben en yüksek giriş yaşayan diğer üç fon türü sırasıyla Standart, Kamu Dış Borçlanma ve Hisse Senetleri Fonları oldu.
• Mart 2018 itibarıyla Katkı Fonları, toplam 10,3 milyar TL ile pazarın yüzde 12’sini oluşturuyor. Yüzde 17 ile emeklilik pazarında Değişken Fonlar’dan sonra en yüksek paya sahip Kamu İç Borçlanma Fonları, yılbaşından 31 Mart’a kadarki dönemde yatırımcı kaybı yaşadı ve dolaşımdaki pay sayısı düştü. Bu fonlar, TL bazında da 234 milyon TL küçüldü ve toplam 13,8 milyar TL’ye geriledi. Endeks ve ÖST Fonları ise sırasıyla 643 milyon TL ve 515 milyon TL büyüklüğe sahip oldu.
KATILIM HİSSELERİNDE YUKARI HAREKET GÖRÜLEBİLİR
ERMAN YILDIZ
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“BİST-100 Endeksi, geçen hafta boyunca 100.600-103.800 bant aralığında hareket etti. Erken seçim haberleri ve gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) piyasalarına ilginin azalmasından sonra BİST-100 Endeksi de değerleme olarak tarihi düşük seviyelerini görüldü.
Bu gelişmelere paralel olarak borçlanma araçlarında iç verimin yükseldiği ve doların güçlendiği bir dönem geçirdik. Piyasalarda görülen olumsuz havadan sonra iç verimleri yükselen kira sertifikalarında ve değerleme olarak tarihi düşük seviyelere gelen katılım hisselerinde piyasaların normalleşmesi durumunda yukarı yönlü hareket beklenebilir.”
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