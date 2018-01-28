BES refah düzeyini artıracak
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili ulaşılan nokta ve gelecekle ilgili öngörülerin paylaşıldığı zirveler yapılmaya devam ediyor. Sisteme girecek yeni şirketlerin etkileri ve yapılacak reformlar en dikkat çekici gündem başlığı oluyor.
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Bu yıl BES’in daha iyi tanıtılması kapsamında da birçok toplantının yapılması planlanıyor. Son olarak İstanbul Ticaret Odası (ITO) ve Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Emekliliğiniz için Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor’ projesi kapsamında İTO’da bireysel emeklilik otomatik katılım zirvesi gerçekleştirildi. Zirve kapsamında BES ile ilgili gelecek planları ve beklentiler paylaşıldı.
TASARRUFU ARTIRACAK
Toplantıda konuşan İTO Başkanı Öztürk Oran, “Tasarruf oranlarımız yükseldikçe yatırımlarımızda milli kaynaklarımızı kullanacağız.
Kısa vadeli kaynak bulmak kolay ama iş uzun vadeliye gelince yabancı yatırımcıdan medet ummak pahalı oluyor. BES, tasarruflarımızı artıracak bir işleve sahip” dedi.
Öztürk Oran, çalışanlar açısından bakıldığında BES’in ikinci bir emeklilik geliri ile bireylerin emeklilikte refah seviyelerini artıracağına dikkati çekerek şöyle konuştu: “BES’te şimdiden milyonlarca çalışanın katkısıyla 80 milyar TL’yi aşan bir fona ulaşıldı. Devlet biriktirdiğiniz paranın dörtte birini de sizin hesabınıza ekliyor. Oldukça kazançlı.”
Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç de yaptığı konuşmada, “BES, otomatik katılım diye yerleşti ama esas olarak ‘işyeri bazlı emeklilik’ demek en doğrusu olur. BES, emeklilik dönemindeki gelir açığını kapatacak bir çözüm” dedi.
Sisteme bu yıl da kademeler halinde otomatik katılımlar öngörüldüğünü kaydeden Genç, şunları söyledi: “2018’de yeni girişlere ilaveten 1 Ocak 2019’da 5-10 çalışanı olan şirketler de sisteme girecek. Sistemden çıkış oranlarında da gerileme bekliyorum. Getireceğimiz çeşitli tedbirlerle bu yönde bir gelişme olacak.”
YENİ VERSİYONLAR GELEBİLİR
Otomatik katılımın başarıyla uygulandığı ülkelerde sistemden çıkışa karşı yüksek para cezalarıyla caydırma gibi yöntemler bulunduğunu belirten Ahmet Genç, “Yüksek para cezasını doğru bulmadığımız için uygulamadık.
Ancak belli aşamalarda çıkma yasağı da yok. Küçük dokunuşlarla bunu yürütmeye çalışıyoruz. Sigorta camiası olarak bireysel emekliliği daha iyi anlatarak bunun sonraki versiyonlarını da hayata geçirebiliriz” diye konuştu.
4,5 MİLYON YENİ KATILIMCI BEKLİYORUZ
Emeklilik Gözetim Merkezi Başkanı Cemal Kişmir, BES’te gelinen nokta ve yapılması gerekenlerle ilgili şöyle konuştu: “Otomatik katılımda, işyerlerinde personel sayısı belli bir rakamdaysa çalışanlar sisteme ona göre dahil ediliyor.
Sisteme bu yıl 4,5 milyon yeni katılımcı bekliyoruz. BES’e otomatik katılıma öncelikle 100’den fazla çalışanı olan işyerlerinde başladık. Şimdi 50-100 arası çalışanı olan işyerleri sisteme girecek. Temmuz ayından sonra da 10-50 çalışanı olan şirketler sisteme dahil olacak.
Otomatik katılım, sistemi tabandan büyütmek amacıyla kuruldu. Bugünkü rakamlar bir sonuç değil, bir süreç. Bu nedenle ulaşılan noktada BES’e ‘başarılı’ dememiz lazım. 2018’de en büyük hedefimiz BES’i insanlara daha iyi anlatabilmek olacak.”
“ABD İSTİHDAM VERİSİ PİYASALARI ETKİLEYECEK”
BARIŞ KESKİN
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ MÜDÜR YARDIMCISI
“Geçen hafta yurtdışı piyasalar oldukça hareketliydi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD yetkililerinin açıklamaları, paritelerde oynaklığın artmasına neden oldu.
Almanya 10 yıllık faizleri yüzde 0,60 seviyesinin üzerine yükselirken ABD 10 yıllık faizleri yüzde 2,65’in üzerine çıksa da kalıcı olamadı ve yüzde 2,62 seviyelerine geriledi. Gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) para girişleri ise devam etti ve TL dâhil GOÜ para birimleri değer kazandı.
Yurtiçinde ise en önemli gündem maddesi hazine ihaleleriydi. Hazinenin ay başında ilan ettiği gibi iç borç çevirme oranını yüzde 100 seviyelerinde tutması, GOÜ’lere yönelik olumlu havayla birlikte tahvil faizlerinde aşağı harekete neden oldu.
10 yıllık tahvil faizleri yüzde 12 seviyesinin altına gelerek yüzde 11,85 seviyelerine gerilerken ilk ihracı geçen hafta başında yüzde 12,61’den gerçekleşen yeni beş yıllık tahvil faizi ise yüzde 12,17 seviyelerine geriledi. Bu hafta ABD istihdam verisinin piyasalar üzerinde etkili olmasını bekliyoruz.”
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