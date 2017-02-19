BES’e girmek için 10 iyi neden
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), katılımcılar için birçok avantaja sahip. Bu hafta 10 başlıkta BES’e girmek için nedenleri sıraladık.
1. RAHAT BİR EMEKLİLİK
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu. Bir emeklilik şirketinde emeklilik sözleşmesi akdedenler bireysel emeklilik sitemine katılabilir.
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Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz. Emekliliğe hak kazandığınızda üç farklı emeklilik seçeneğine sahip olursunuz. Birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası satın alarak emeklilik maaşı alabilir veya hesabınızdaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.
2. GÜVEN
Sistemin tüm unsurları denetim altında bulunuyor. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetleniyor. Şirketlerin bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri ayrıca bağımsız dış denetime tabi. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izleniyor.
3. ŞEFFAFLIK
Emeklilik şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca bireysel emeklilik hesaplan Takasbank nezdinde tutulduğundan, bu hesaplardan da günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.
4. DEVLET KATKISI
Bireysel emeklilik sistemine ödediğiniz katkı payını tutarının yüzde 25’i, o yıla ait brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’i ile sınırlı olmak kaydıyla, devlet katkısı olarak hesabınıza ödenir.
5. EMEKLİLİK GELİRİNİZİ ETKİLEYEN KARARLARDA SÖZ HAKKI
Bireysel emeklilik aracınız emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunuyor. Fon dağılımınız sizin tercihinize göre belirleniyor. Herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmamanız halinde birikimleriniz, standart fonlarda yatırıma yönlendiriliyor. Emeklilik planlamanız çerçevesinde, yatırım yapmak istediğiniz fonu, istediğiniz riski derecesine göre seçme ve yılda altı defa değiştirme hakkınız var.
6. PROFESYONEL FON YÖNETİMİ
Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetiliyor.
7. LİSANSLI ARACILARDAN HİZMET
Bireysel emeklilik sisteminin tanıtım, pazarlama ve satışı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş başarılı bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılıyor.
8. ÖDEMEYE ARA VERME HAKKI
Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.
9 . İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİ
Eğer işverenseniz; çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarını, ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirebilirsiniz. Çalışanlarınız için ödediğiniz katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimler için yedi yılı aşmamak kaydıyla hak kazanma süresi tespit edebilirsiniz.
10. BAŞKA BİR EMEKLİLİK ŞİRKETİNE AKTARIM
Mevcut emeklilik şirketinizdeki emeklilik sözleşmelerinizi j yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen sözleşmelerinizi ise en az bir yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE PARA BİRİMLERİNDE KAZANÇ VAR
BARIŞ KESKİN
CFA, İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARD.
“Küresel tahvil piyasaların en önemli gündem maddeleri ABD verileri ve Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Yellen’in Kongre’de yaptığı konuşmaydı.
Yellen’in konuşması önce şahin algılanmasına ve gelen veriler enflasyonda yükselişe işaret etmesine rağmen Amerikan 10 yıllıkları yüzde 2,50 seviyesi üzerinde kalıcı olamadı ve yüzde 2,48 seviyelerine geriledi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise değer kazançları görüldü.
TL de bundan etkilendi Dolar/TL kuru 3,66 seviyelerine kadar geriledi. Tahvil tarafında ise Amerikan verileriyle faizlerde bir yükseliş hareketi gözlense de ihalesi de gerçekleşmesine rağmen 10 yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 11 seviyesinin üzerine çıkamadı ve yüzde 10,90 seviyelerine düştü. Hazine ise bu vadede ortalama yüzde10,86 ile borçlandı.
TCMB’nin para piyasası faizlerinde gevşemeye gitmemesi nedeniyle kısa vadeli tahvil faizlerinde aşağı hareket olmadı ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 11,40 seviyelerinde kaldı.
Bu hafta tahvil piyasalarını Amerikan faizlerindeki gelişmeler, Dolar/TL kuru ve beş yıllık tahvil ihalesi belirleyeceğini düşünüyoruz.”
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