BES’e katılan kadın oranı yüzde 44
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) birçok kategorideki kişi güvence altına alınıyor. Burada son dönemde dikkat çeken ise özellikle kadınlar ve ev hanımları oldu.
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BES’e katılan kadın oranının sektör ortalaması yüzde 44. Bu oranın daha da artırılması için yeni uygulamalar geliştiriliyor.
EV HANIMLARI HEDEF
Örneğin Anadolu Hayat Emeklilik, sosyal güvencesi olmasına bakılmaksızın tüm kadınlara yönelik geliştirdiği ‘Ev Hanımları Emeklilik Planı’ ile kadınların geleceklerini bireysel emeklilik güvencesine aldığı teminatı duyurdu. Böylece katkı paylarını kendisi ödeyen katılımcılar da, herhangi bir geliri olmaması nedeniyle katkı payları eşleri tarafından ödenen katılımcılar da Anadolu Hayat Emekliliksin güvencesi kapsamına alınıyor.
Emeklilik planı, evli katılımcıların eşlerinin vefat veya tam ve kalıcı sakatlık durumlarında, bekar katılımcıların ise tam ve kalıcı sakatlık durumunda katkı payı ödeme teminatı sunuyor. Bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde kalan katkı payı ödemeleri, 10 yıla kadar şirket tarafından karşılanıyor. Böylece zor zamanlarda bile kadınların emekliliği güvence altına alınıyor.
Kadınlara yönelik ilk emeklilik planı olma özelliği taşıyan Ev Hanımları Emeklilik Planı kapsamında ödenen katkı paylarına mevzuatta belirlenen limitler dahilinde yüzde 25 devlet katkısına hak kazanılıyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, Ev Hanımları Emeklilik Planı’nın teminat ve avantajlarıyla kadınların bireysel emeklilik sistemine katılımlarını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.
SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR
Erkan, yeni planı şöyle açıklıyor: “Önceliğimiz sosyal güvencesi olmayan kadınların BES ile geleceklerini güvence altına almalarını sağlamak. Çünkü ülkemizde sosyal güvencesi olmayan kadın sayısı halen oldukça yüksek. Bunun yanında ürün, sosyal güvencesi olan kadınları da kapsıyor. Özellikle katkı payı ödeme teminatıyla, katılımcıları beklenmeyen durumlardan koruyan Ev Hanımları Emeklilik Planı’yla kadınlar kendilerini daha güvende hissedecek.”
BES’e katılan kadın oranının sektör ortalaması yüzde 44 iken Anadolu Hayat Emeklilik’te bu oranın yüzde 52 olduğunu vurgulayan Erkan, “Kadının toplumsal rolünün önemini biliyor ve her fırsatta kadınlara sunduğumuz pozitif ayrımcılıkla bu rolü güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.
SORUN YANITLAYALIM.
Emeklilik hakkımı kullanmak istemem halinde süreç nasıl işler?
Şirket, katılımcının başvurusu üzerine, en geç beş iş günü içerisinde emeklilik bilgi ve talep formunu ve hesap özetini katılımcıya posta kanalıyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile gönderir. Bu iletişim araçları kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi olabilir.
Şirket, kendisine emekli olmak için başvuran katılımcıyı emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirir. Bilgilendirme sonrası katılımcı emeklilik talebini iletmesi halinde katılımcının başka şirketlerde sözleşmesi olup olmadığını kontrol eder ve talebin ulaştığı tarihi takip eden iki iş günü içinde katılımcının diğer şirketlerde bulunan sözleşmelerini birleştirilmesi için ilgili şirketlere başvurur. Başvuru yapılan şirketler, başvuru tarihini takip eden beş iş günü içinde hesap birleştirme işlemlerini tamamlar. Şirket, emeklilik talebinin ulaştığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde emeklilik işlemini tamamlamış olur.
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARINDA GÖRÜNÜM OLUMLU
CANER ÖZHAN
İŞ PORTFÖY ALTERNATİF YATIRIM ÜRÜNLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ-KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Geçen hafta Türk özel sektör ve kamu dış borçlanma araçlarında değer artışı görüldü. Bunda, çok yüksek gelen kasım ayı enflasyonu verisi ve TCMB’nin bu hafta geç likidite penceresi ve ağırlıklı ortalama fonlama faiz seviyelerinde artışa gideceği beklentisi etkili oldu.
Gelecek faiz artışına istinaden enflasyon hedeflemesinin sürdürüldüğünün teyit edilmesiyle TL’de tekrar olumlu tablo oluştu. Böylece yurtiçinde hisse senedi, tahvil, para piyasası ürünleri gibi araçlara paralel olarak, Türk Euro tahvillerine de yabancı sermaye girişi yaşandı.
ABD’deki davadan sistematik risk oluşturabilecek boyutta yaptırım çıkmayacağı beklentisi de Türk dış borçlanma araçları üzerindeki negatifliği hafifletti. Önümüzdeki süreçte, ABD’de enflasyonun ve ücretlerin yukarı gidip gitmediği izlenecek.
ABD 10 yıllık hazine tahvilleri FED’in faiz artırımlarına faiz eğrisi yataylaşarak tepki verdiği, TCMB beklenen ölçüde faiz artırdığı ve ABD’deki davadan da beklenenlerin dışında negatif sürpriz gelmediği müddetçe, Türk kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.”
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